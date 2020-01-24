سلطات الصين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 830

أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 25 شخصا.
وأوضحت انه "تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورونا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصا فارق الحياة، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".
من جهتها، وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".
وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.
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