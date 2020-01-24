سلطات الصين: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 830

أعلنت ​السلطات الصينية​، ارتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ الجديد إلى 25 شخصا.

وأوضحت انه "تم تسجيل 830 إصابة بفيروس كورونا في 29 منطقة في البلاد. منهم 25 شخصا فارق ​الحياة​، وهناك 1072 حالة قيد الفحص".

من جهتها، وصفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز ​التنفس​ي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.