شريف: قدرات بلاده الصاروخية قد أعجزت حماة أميركا في المنطقة

أعلن المتحدث باسم ​الحرس الثوري​ الإيراني، العميد رمضان شريف، أن قدرات بلاده الصاروخية في الانتقام لدم الجنرال قاسم سليماني، قد أعجزت حماة أميركا في المنطقة.

وأوضح شريف أن "دول المنطقة التي كانت تعوًّل الكثير على الدعم الأميركى، ذهبت آمالها أدراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي دمرت ​القاعدة​ الأميركية في ​عين الأسد​".

وأضاف شريف أن "دول المنطقة قد وصلت إلى قناعة بأنه حينما تعجز أميركا في الدفاع عن قاعدتها العسكرية فكيف يمكنها الدفاع عن دول المنطقة".