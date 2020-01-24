شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "زراعة البرلمان" تفتح ملف تغطية المجارى المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة بشأن إهدار المال العام في تغطية المراوي بمركز الحسينية محافظة الشرقية، والمطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها أيضا عدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، بالإضافة للمغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين، توقف وزارة الزراعة عن أداء دورها في مكافحة ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل مما أضر بالإنتاج وانخفاض حجم الصادرات المصرية من الفاكهة.

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وتبحث اللجنة أسباب فشل جهود وزارة الزراعة في القضاء على السوسة الحمراء التي تصيب أشجار النخيل بما سبب خسائر فادحة للزراع، وطلب حول عدم تثبيت العاملين بالبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة نحو تطهير وتعميق وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بقرية المعدية مركز إدكو - محافظة البحيرة.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلب إحاطة بشأن تدهور مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة الحمام مركز أبنوب - محافظة أسيوط، وأخر حول اقتطاع جزء من محيط الجمعية الزراعية لإقامة وحدة بيطرية بقرية البرج مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن هناك عدد من الموضوعات والملفات سيتم فتحها تباعا في حضور التنفيذيين، ومنها ملف الأسمدة، تسعير المحاصيل الزراعية، توفير المقننات المائية، وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى، وتطبيق منظومة كارت الفلاح، للحفاظ على منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة منه وألا يذهب سوى للمستحقين .