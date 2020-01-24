150 جنيهًا حد أدنى.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في حي دار السلام على النحو التالي:

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أولاً.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع والميادين الرئيسية بالحي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1200 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و1500 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع الأكبر من 10م، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و500 جنيه للإداري و300 جنيه للتجاري و300 جنيه للصناعي و500 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

المستوى الأول يشمل الشوارع عرض 10م فأقل (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيهًا للسكني و250 جنيهًا للتجاري و200 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و250 جنيهًا لأخرى.​