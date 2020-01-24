"رؤوس مقطوعة" تثير الجدل في الخانكة.. ورئيس المدينة: "ماعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف طلال ربيع، رئيس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حقيقة الصور التي جرى تداولها على أنها لـ"رؤوس كلاب" مقطوعة وملقاة على شط الرشاح في طريق مجمع مدارس أبو زعبل، مؤكدًا أنها لـ"ماعز".

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس، صورًا لرؤوس حيوانات ملقاة على طريق مجمع مدارس أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة، وأكد بعضهم أنها لـ"كلاب" جرى أخذ لحومها، لتقديمها بطريقة غير شرعية وبالمخالفة للقانون، مطالبين بالتحقيق في الأمر.

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وأكد طلال ربيع، رئيس المدينة، أنه فور تلقيه بلاغًا من رئيسة الوحدة المحلية بقرية أبوزعبل بالعثور على كميات كبيرة من رؤوس الحيوانات على شط الرشاح بطريق مجمع مدارس أبوزعبل، طلب من المسئولة تحرير محضر في مركز الشرطة لإثبات الحالة.

وأوضح أن المعاينة المبدئية أكدت أن الكميات المعثور عليها "ماعز"، وحررت رئيسة الوحدة المحلية في أبوزعبل محضرًا لإثبات الحالة.