بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، وأصيب 3 آخرين، إثر حادث تصادم دراجة آلية "موتوسيكل" بسيارة ميكروباص، على طريق "قنا – الأقصر" الصحراوي، أمام قرية الترامسة، بمدينة قنا.

وتلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد مصرع "أحمد شعبان عبد المعطي، 18عامًا، وإصابة سامح ممدوح عبد الحميد، 23عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد بربري عبد الرسول،24عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة محمد شوقي، 40عاما، بسحجات وكدمات، في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي.

نُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.