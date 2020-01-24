شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرازيل : «بلا خجل» سنتلقى أموال لحماية الأمازون والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو اليوم الخميس استعداد بلاده لقبول أموال من الخارج لحماية غابات الأمازون، بما يمثل تراجعا عن قرار رفض البلاد من قبل لمثل هذه المساعدات.

وكان الرئيس جاير بولسونارو اليميني المتشدد رفض في أغسطس الماضي الحصول على 20 مليون دولار من مجموعة الدول الصناعية السبع للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات التي دمرت أجزاء شاسعة من أكبر غابات مطيرة في العالم.

ونقلت قناة "جلوبو نيوز" التلفزيونية عن موراو قوله إنه يطلب الدعم المادي الآن "بلا خجل". لكنه أضاف: "عندما تستقبل أموالا من الخارج، فهناك حد أقصى. ويجب احترام إرادتك الحرة".

ويشير منتقدون إلى أن وتيرة دمار غابات الأمازون ازدادت في ولاية بولسونارو الذي فتح المجال بصورة أكبر في الغابات أمام التعدين والزراعة.