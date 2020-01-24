مسؤول أمريكي: آلاف من مسلحي داعش ناشطون في سوريا والعراق

حذر جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الخاص في تحالف مكافحة تنظيم داعش الإرهابي من استعادة التنظيم قدراته في سوريا والعراق.

وذكر جيفري، الخميس، بمقر الخارجية الأمريكية أن هناك في الدولتين ما بين 14 ألفا إلى 18 ألف مسلح مستعدون للقتال.

وأضاف جيفري أن شمال شرق سوريا يعتبر في الواقع تحت السيطرة، إلا أن الإرهابيين ينشطون جنوبي نهر الفرات، حيث ينبغي أن تكون الحكومة السورية مسيطرة على المنطقة.

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وأوضح جيفري أن هناك دلائل على أن مسلحي التنظيم يعيدون تشكيل أنفسهم في العراق أيضا، خاصة محافظتي ديالا وكركوك، مبينا بالقول: "نحن قلقون بشأن عدد هؤلاء المقاتلين وكيفية تنسيق مواقفهم فيما بينهم".

وقال جيفري: "إن عمليات تحالف مكافحة التنظيم الذي تقوده الولايات المتحدة توقفت إلى حد كبير في الوقت الراهن في العراق، حيث تنصب الجهود على حماية الجنود العاملين هناك".

وأشار إلى أن القوات العراقية لا تزال تقوم بعمليات في المنطقة، حيث قامت بست عمليات مهمة خلال أربع وعشرين ساعة، مبينا بالقول: "بطبيعة الحال هناك حوار بين رجالنا في التحالف والقوات العراقية، ونتبادل المعلومات على مستويات مختلفة".

وكان الجنرال الأمريكي أليكساس جرنكويتش نائب مدير عملية "العزم الصلب" ضد التنظيم صرح أمس الأربعاء في واشنطن، بأن التحالف عاود استخدام طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة في العراق، إلا أنه أوضح أن عمليات تدريب القوات العراقية توقفت إلى حد كبير.

وكان تحالف مكافحة داعش أوقف منذ بداية الشهر الجاري عمليات دعم القتال ضد التنظيم، بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة عقب مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني في عملية أمريكية.