إيران تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس من قبل القوات الاميركية.

حيث اوضح العميد امير علي حاجي زادة: ان الاميركان استخدموا مجموعة من الامكانات لاغتيال الشهيد سليماني، لأنهم لم يكونوا على علم مسبق ببعض المتغيرات من قبل عدد المركبات.

ونقلت وكالة انباء “فارس” عن حاجي زادة قوله: لقد كان امرا مثيرا لاستغرابنا، لأننا كنا نرصدهم، حيث رصدنا إقلاع عدد كبير من الطائرات بعتاد ثقيل، ولكننا لم نكن نعلم ما هي خطتهم؟ وشاهدنا ان الطائرات وبعد اقلاعها بدأت بالتزود بالوقود، وكانت هناك عدد من الطائرة المسيرة من نوع MQ9 والتي اقلعت اغلبها من قاعدة السالم بالكويت.

وتابع: كما ان عددا من المروحيات اقلعت من القواعد داخل العراق كقاعدة التاجي وعين الاسد. وبشكل عام كانت هناك 4 الى 5 قواعد دخيلة في هذه العمليات، وبالمناسبة كنا نرصدهم ولكننا لم نكن نعلم ما هي خطتهم؟.

وأشار العميد حاجي زادة الى اقلاع مقاتلات اميركية في هذه العمليات، وقال: في بعض الفترات كانت طائرات اف 15 على مسافة 40 الى 50 كيلومترا عن بغداد، وكانت تقترب بسرعة 1100 كيلومتر بالساعة نحو اطراف مطار بغداد، وبعد ذلك ابتعدت، وكان معلوما انها كانت تنتظر امرا ما.

وأردف: حتى اننا خلال عمليات التنصت التي كنا نقوم بها، شاهدنا تكليف طائرة مسيرة من طراز MQ9 بمهمة، وكانت لديها مشكلة في التسليح، وكانت تجري اتصالا، الا اننا لم نكن نعلم ان الهدف هو الحاج قاسم سليماني، وبعد ذلك عندما وضعنا هذه المعلومات جنبا الى جنب، تبين لنا انا ما لا يقل عن 4 قواعد شاركت في هذه العمليات.