أعلنت التلفزيون الرسمي الصيني،اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 25 شخصا وإصابة 830 آخرين .
وفرضت الصين الحجر الصحي على مدينتي ووهان وهوانغانغ في محاولة الحد من تفشي الفيروس الجديد، الذي ينتمي لعائلة كورونا.
كانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.
وأضافت في بيان لها أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.
كان الفيروس قد ظهر في مدينة ووهان بإقليم هوبي في وسط الصين في نهاية العام الماضي وانتشر في مدن أخرى منها بكين وشنغهاي ومكاو، كما انتشر في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا "الفيروس القاتل" في الصين.. تسجيل 25 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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