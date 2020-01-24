شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتصدى للمقاهى والمحال غير المرخصة وظاهرة الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مني منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن تحويل المقاهي العشوائية والمحلات غير المرخصة المنتشرة أسفل كوبري أرض اللواء بمحافظة الجيزة إلى سوق حضاري للخضار، بهدف خدمة المواطنين والقضاء على انتشار الباعة المتجولين وتوسعة مطلع ومنزل كوبري أرض اللواء، منتقدة انتشار الباعة الجائلين بصورة غير حضارية وبالمخالفة للقانون، مما يشوه شكل المنطقة والشوارع ويتسبب فى الزحام والتكدس وتعطيل حركة المواطنين.

وطالبت النائبة منى منير، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المقاهي العشوائية والمحلات غير المرخصة المنتشرة أسفل كوبري أرض اللواء بمحافظة الجيزة إلى سوق حضاري للخضار، والقضاء على العشوائيات، وحل مشكلة انتشار الباعة الجائلين.

كما تقدمت"منير" بطلب لتحويل بعض الجراجات التابعة لحي الدقي – محافظة الجيزة إلى الأبنية التعليمية للتغلب على الكثافة، وبشأن تقاعس حي العجوزة – محافظة الجيزة عن إقامة مجمع خدمات بمنطقة أرض اللواء، والذي خصص له مبلغ 2 مليون جنيه من وزارة التخطيط، مع ادعائهم وجود ماسورة صرف صحي أسفل الأرض المخصصة لإقامته، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مبنى جديد للوحدة الصحية نظراً لتهالك الوحدة الحالية.

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جدير بالذكر، أن مجلس النواب سيواجه خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم برئاسة الدكتور على عبد العال، اللواء محمود شعراوى وزير التمية المحلية، بما يزيد عن 160 أداة رقابية تتضمن 109 طلبات إحاطة و44 طلب مناقشة و10 أسئلة، وتتناول الأدوات الرقابية مشاكل متعددة يسعى النواب من خلال طرحها إلى الحصول على إجابات محددة من وزير التنمية المحلية.

ويطالب النواب بإعادة النظر فى تقييم وضع اليد لتيسيير التقنيين على الأسر محدودة الدخل والتقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة، وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المحليات والصحة والتعليم، كما ينتقدون سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار وغرق الشوارع، كما يواجه النواب وزير التنمية المحلية، بطلبات إحاطة ومناقشة حول فوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، وتعدى أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع، وعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.