بالفيديو.. أول صوت لمومياء مصرية بعد 3 آلاف سنة من تحنيطها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف علماء لأول مرة في التاريخ، كيف يبدو صوت كاهن مصري محنط عاش قبل 3000 عام، وذلك عن طريق طباعة ثلاثية الأبعاد لقناته الصوتية.

تمكن العلماء من إعادة إنتاج صوت واحد بدقة، بدا وكأنه "اه". وقد اختار فريق العلماء مومياء الكاهن المصري "نسيامون" في متحف مدينة ليدز بالمملكة المتحدة، لأن الأنسجة الرخوة في الحلق والجهاز الصوتي كانت سليمة إلى حد معقول، وفق ما نقلت "سي إن إن".

وقال ديفيد هوارد، أحد الباحثين القائمين على المشروع، إن الصوت الذي سُمع هو صوت القناة الصوتية للكاهن المصري "نسيامون" وقت وضعه في تابوته قبل 3 آلاف سنة. وأضاف: "الصوت الذي أعيد إنتاجه ليس صوتًا كان من المحتمل أن يقوم به الكاهن على أرض الواقع لأن الجزء الأكبر من لسانه غير موجود.. لكنه صوت قناته الصوتية".

Advertisements

ويعتقد أن "نسيامون" توفي في منتصف الخمسينيات من العمر، وكان يعاني من أسنان شديدة التلف، وكذلك مرض اللثة.

ونُشرت نتائج هذه التجربة التي أجرءيت على مومياء "نسيامون" الخميس في مجلة "Scientific Reports".