اليوم.. لقاء مع الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين في معرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تستضيف قاعة الشعر (بلازا 1)، الجمعة ضمن النشاط الشعري المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثاني من أيام الأمسيات الشعرية، حيث تبدأ الأمسية الأولى في الثانية ظهرا، بمشاركة الشعراء حاتم الأطير، شريف أمين، عبد الغفار العوضي، عبد النبي عبادي، ماهر نصر، محمود سباق، هشام محمود، يونس محمد، والأمسية من تقديم ندى إمام.

ويعقب الأمسية، في الرابعة مساء اللقاء الشعري مع الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين، ويقدمه الشاعر محمد الشحات.

ويقدم الشاعر السيد حسن، الأمسية الأخيرة التي تبدأ في تمام السادسة، ويشارك فيها الشعراء أحمد فضل شبلول، جميل محمود عبد الرحمن، درويش الأسيوطي، سيف الرحبي (سلطنة عمان)، عزت الطيري، علي الفيلكاوي (الكويت)، المنصف الوهايبي (تونس)، فولاذ عبد الله الأنور، محمد فؤاد (سورية) ومختار عيسى.

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وافتتحت في الثانية مساء اليوم الخميس فعاليات النشاط الشعري في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأمسية قدمها حمدي سليمان، وشارك فيها الشعراء حسناء رجب، رضا أحمد، كمال عبد الرحيم، محمد أبو الليف، محمد إسماعيل، محمد غازي النجار، محمد ملوك، مريم كساب، نهى البلك ويوسف وهيب.

وأعقبها في الرابعة مساء، اللقاء الشعري مع الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، من تقديم هدى عطية.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بأمسية قدمها زينهم البدوي، وشارك فيها الشعراء: إبراهيم داود، أحمد الشهاوي، أحمد طه، أنجلينا بونج (ماليزيا)، عبد الرحمن مقلد، فاطمة قنديل، فاطمة ناعوت، فتحي عبد الله، محمد الغزي (تونس)، محمد رشو (سورية) ومحمد محمد الشهاوي.​