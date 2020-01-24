رسميًا.. ترامب يكشف عن "صفقة القرن" الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. ترامب يكشف عن صفقة القرن الأسبوع المقبل

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خط السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن هذا الأسبوع.



وعلق ترامب في إفادة للصحفيين قائلا: "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن يوم 28 يناير/كانون الثاني الجاري".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت الإدارة الأمريكية، مساء الخميس، من أي خطوة تخالف الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل.

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وأكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، على الرفض الفلسطيني القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وجدد أبو ردينة "التأكيد على الموقف الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إنه "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال"، مضيفا "نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

وأعلنت إسرائيل أن الإدارة الأمريكية استدعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني جانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة.