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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - للمرة الأولى.. كوريا الشمالية تشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
دعيت كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد في فبراير/شباط المقبل، ووفق المنظمين ستُمثل بيونج يانج بنائب وزير خارجيتها كيم سون جيونج، حسبما قال المتحدث.
وحذرت بيونج يانج الثلاثاء الماضي، من أنها قد تسعى للبحث عن "مسار جديد" لتسريع برامجها للتسلح بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الكورية الشمالية، مع وصول المحادثات النووية إلى حائط مسدود.
وقال جو يونج تشول، المستشار في بعثة كوريا الشمالية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية "لم نعد نرى سبباً للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر".
واتهم جو الولايات المتحدة خلال حديثه في المؤتمر بصفته مبعوث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بفرض "أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية" على بلاده.
وأضاف: "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه بلاده فلن يكون هناك أبداً نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".
وقال: "إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد".
وسيحضر من الجانب الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي.
ومنذ عام 1963، يجمع مؤتمر ميونخ للأمن عشرات مسؤولي الدول. وينعقد المؤتمر هذا العام وسط توتر شديد يشهده الشرق الأوسط.
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