المغرب يقود عملية بحث رفقة الإسبان بعد غرق قارب “إسباني” للصيد البحري..فقدان ستة أفراد من طاقمه

فُقد قارب إسباني للصيد البحري، كان يُبحر بين المياه المغربية والإسبانية على بعد أقل من 14 كيلومترًا من غرب مدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وعلى متنه طاقم مكون من 06 أفراد، دونَ العثور عليه لحدود اللحظة، ويُشارك المغرب رفقة السلطات الإسبانية في عملية بحث واسعة بين المياه المغربية والإسبانية بحثا عن القارب.

وقالت صحيفة ” lasprovincias” الإسبانية، إنه بحلول الساعة الواحدة والنصف صباحا وعلى بُعد 28 ميلاً من “الرأس الجبلي” لـ Cap Spartelالذي يُجاور مضيق جبل طارق من المدخل الجنوبي اختفى القارب المسمى ” Rúa de Mar” ومعه طاقمه.

ووفقًا لهيأة الإنقاذ والسلامة البحرية، فإنه تم إطلاق انذار من القارب المفقود ليلة الخميس وعلى متنه ستة من أفراد الطاقم، منهم اثنان إخوة، وجميعهم ينحذرون من الجزيرة الخضراء ويبلغ طول السفينة 14 مترًا، وتشارك في عملية البحث مروحية Helimer 207 وطائرة Sasemar 101 وسفينةSar Mastelero بالإضافة إلى وسائل الحرس المدني والبحرية الملكية المغربية.

وقال المندوب الفرعي للحكومة في قادس، خوسيه باتشيكو إنّ أسباب فقدان القارب غير معروفة. ورجحَ أنّ أن يكون اختفاءه بسبب الأحوال الجوية، أو بسبب آخر مثل الاصطدام مع بعض الكائنات البحرية، مشيرًا إلى أن ذلك غير معروف بالضبط.

وأفاد المصدر ذاته أنّ قارب Rúa Mar هو أحد القوارب التي تُصيد في المياه المغربية بموجب اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وعلى هذا النحو كان يصطاد الليلة الماضية في مياه المحيط الأطلسي، على الرغم من سوء حالة البحر.