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بوتين: علينا العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ المناسب بشأن ليبيا
الجمعة 24 يناير 2020
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه ما زال يتعين العودة إلى مجلس الأمن الدولى لاتخاذ "قرار مناسب" بشأن الوضع فى ليبيا.
وقال بوتين - فى تصريحات خلال زيارته للأراضى الفلسطينية، الخميس، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "أمامنا الكثير من المهام، واحدة منها ناقشناها مؤخرا فى برلين بمبادرة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهى ليبيا .. ما زال يتعين علينا العودة إلى مجلس الأمن الدولى بشأن هذه القضية واتخاذ قرار مناسب، لكن هناك العديد من المشاكل الأخرى"،
وكان بوتين اقترح عقد اجتماع لزعماء الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى (روسيا الاتحادية والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة) لبحث القضايا الأمنية، مؤكدا أهمية عقد مثل هذا الاجتماع فى العام الجاري، الذى سيجرى فيه الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة.
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