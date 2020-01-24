شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن : ضم وادي الأردن وشمال البحر الميت ينسف فرص السلام والان نبدء بالتفاصيل
وعدّ في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت، إجراءات غير شرعية لاقانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.
وقال: إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي وسيظل الأردن يعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه على الأسس التي تضمن ديمومته وقبوله من قبل الشعوب.
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