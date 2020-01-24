شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف وزارة الصحة اليابانية في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.
وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.
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