شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت اليابان ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين. وأضاف وزارة الصحة اليابانية في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها. وقالت الوزارة إن الرجل يخضع حاليا للعلاج بأحد المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.