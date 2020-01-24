شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قتيلًا و18 مفقودًا في فيضانات مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل
وتعرضت مناطق في أفريقيا لأمطار غزيرة في الأشهر الأخيرة لأسباب تعود في جزء منها لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهندي وارتفاع حرارة جميع المحيطات بوجه عام.
وأظهر إحصاء لهيئة إنقاذ الطفولة، استند إى بيانات من الأمم المتحدة وعدة حكومات، أن فيضانات وانهيارات أرضية وأعاصير قتلت أكثر من 1200 شخص في أنحاء شرق وجنوب أفريقيا العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو نصف مليون شخص في جنوب السودان و200 ألف في إثيوبيا و370 ألفا على الأقل في الصومال العام الماضي.
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