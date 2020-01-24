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12 قتيلًا و18 مفقودًا في فيضانات مدغشقر

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كشف المكتب الوطني لإدارة الكوارث في مدغشقر أمس الخميس عن إن 12 شخصا على الأقل قتلوا هذا الأسبوع ولا يزال 18 في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت الجزيرة فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على غير العادة.

وتعرضت مناطق في أفريقيا لأمطار غزيرة في الأشهر الأخيرة لأسباب تعود في جزء منها لارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهندي وارتفاع حرارة جميع المحيطات بوجه عام.

وأظهر إحصاء لهيئة إنقاذ الطفولة، استند إى بيانات من الأمم المتحدة وعدة حكومات، أن فيضانات وانهيارات أرضية وأعاصير قتلت أكثر من 1200 شخص في أنحاء شرق وجنوب أفريقيا العام الماضي.

وقالت الأمم المتحدة إن الفيضانات تسببت في نزوح نحو نصف مليون شخص في جنوب السودان و200 ألف في إثيوبيا و370 ألفا على الأقل في الصومال العام الماضي.

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