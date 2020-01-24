شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: على إيران وقف رعاية الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، على أن إيران هي التي بدأت التصعيد في المنطقة، وقال: عليها الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وفي جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، قال الجبير: إن المملكة تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، موضحا أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة، وأضاف: بيننا علاقات الأشقاء، ولفت إلى أن تدخلات نظام إيران تتسع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.

ويواصل وزير الدولة للشؤون الخارجية حديثه بالقول: إن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وما حدث عكس ذلك، ويزيد: إنها وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية، مضيفا: لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات «أرامكو».

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وفي سياق الأزمة اليمنية، قال الجبير: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية. فيما تطرق للشأن الليبي بالقول: إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، محذرا من التدخلات الأجنبية هناك: من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا.

من جهة أخرى، دعا نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس الخميس، نحو 50 من قادة العالم في القدس، إلى توحيد صفوفهم ضد إيران.

وامتدح بنس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصفية الإرهابي الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، لدى خروجه من مطار بغداد في 3 يناير.