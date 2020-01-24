شكرا لقرائتكم خبر عن إدلب تصحو على مجزرة جديدة للأسد والان نبدء بالتفاصيل

استيقظت بلدة سراقب، فجر أمس الخميس، على أزيز مروحيات الأسد ودوي براميله المتفجرة، مواصلة لغارات نظام الأسد على إدلب وأريافها، التي خلفت 5 قتلى من عائلة نازحة من ريفي حماة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهدت عائلة من نازحي ريف حماة الشرقي مؤلفة من رجل وزوجته وأطفالهما الـ 3؛ جراء مجزرة نفذتها طائرات نظام الأسد بقصفها منزلًا في أرض زراعية شرق بلدة سراقب.

على صعيد متصل، نفذت طائرات حربية غارات مكثفة منذ الصباح، مستهدفة مناطق في كفر نبل وسرجة ومعرشمارين ومعرة النعمان بريف إدلب، والزربة وخلصة والايكاردا بريف حلب، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على معرة النعمان ومعرشمشة، وخان طومان وخلصة جنوب حلب.

واستهدفت غارات طائرات الأسد وحليفته روسيا أماكن في الأربعين وأرنبة وجوزف وتل مصطيف وسراقب وأريحا وتل دبس وأبو الضهور والأربعين، وكفر حمرة والليرمون ومحيط كفرناها وتل شويحنة والبحوث العلمية وخان طومان وخلصة.

كما وثق المرصد استشهاد طفلين وامرأة من عائلة واحدة، جراء غارات جوية نفذتها طائرات للنظام، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، على قرية أرنبة بجبل الزاوية جنوب مدينة إدلب، كما استهدفت مروحياته قرية جوزيف بجبل الزاوية، في حين قصفت كفرناها والمنصورة وخان العسل والراشدين بريف حلب الغربي، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة خان السبل وبابيلا بريف إدلب. يشار إلى أن ريفي إدلب وحلب طالتهما أكثر من 395 ضربة جوية خلال 24 ساعة فقط، استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية، عشرات المدن والبلدات والقرى.