شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة على 6 هيئات إيرانية والان نبدء بالتفاصيل
ونشرت العقوبات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.
وكانت واشنطن حظرت أمس الخميس، أيضا دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار، وذلك في ظل المواجهة الحالية بينها وبين إيران في الشرق الأوسط.
وعزت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية التغيير إلى إنهاء معاهدة صداقة في أكتوبر 2018 مع إيران، المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.
وقالت الدائرة: إن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذه التأشيرات.
وأضافت: إنه يتعين على الموجودين بالفعل في البلاد بهذه التأشيرات المغادرة فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018، من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على نظام طهران، فيما أدت تصفية الولايات المتحدة الإرهابي قاسم سليماني وتبادل الضربات العسكرية إلى رفع التوتر لمستوى جديد.
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