شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات العراق تحتشد ضد واشنطن برعاية طهران والان نبدء بالتفاصيل

عاد مقتدى الصدر أمس الخميس من طهران، للمشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة المنطلقة من حي الكرادة ببغداد؛ للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما طالب نائب ينتمي لميليشيات «الحشد» الطائفية، بحملة توقيعات لعزل الرئيس برهم صالح؛ لمصافحته نظيره الأمريكي في اجتماع على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وبعد لقائه بصالح، قال دونالد ترامب الأربعاء: إن العراق سعيد بمهمة القوات الأمريكية به.

مشيرا أيضا إلى انخفاض عدد قواتهم إلى خمسة آلاف، وتابع: العراقيون يحبون ما نفعله ونحن نحبهم وعلاقتنا بهم طيبة جدا.

وفي بغداد وقبيل التصعيد الذي أعلن عنه زعيم التيار الصدري اليوم الجمعة، أوضح النائب المحسوب على ملالي إيران، عبدالأمير المياحي، الخميس، عن عزمه جمع التواقيع لعزل برهم صالح، مشيرا إلى أنه ليس له مكان في رئاسة الجمهورية بعد أن صافح يد ترامب الملطخة بدماء سليماني والمهندس. حسب وصفه.

يشار إلى أن المظاهرة أكدت جميع القوى والميليشيات العراقية الموالية لملالي «قم»، أنها جاءت بتعليمات من إيران.