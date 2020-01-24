شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات العراق تحتشد ضد واشنطن برعاية طهران والان نبدء بالتفاصيل
وبعد لقائه بصالح، قال دونالد ترامب الأربعاء: إن العراق سعيد بمهمة القوات الأمريكية به.
مشيرا أيضا إلى انخفاض عدد قواتهم إلى خمسة آلاف، وتابع: العراقيون يحبون ما نفعله ونحن نحبهم وعلاقتنا بهم طيبة جدا.
وفي بغداد وقبيل التصعيد الذي أعلن عنه زعيم التيار الصدري اليوم الجمعة، أوضح النائب المحسوب على ملالي إيران، عبدالأمير المياحي، الخميس، عن عزمه جمع التواقيع لعزل برهم صالح، مشيرا إلى أنه ليس له مكان في رئاسة الجمهورية بعد أن صافح يد ترامب الملطخة بدماء سليماني والمهندس. حسب وصفه.
يشار إلى أن المظاهرة أكدت جميع القوى والميليشيات العراقية الموالية لملالي «قم»، أنها جاءت بتعليمات من إيران.
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