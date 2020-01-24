شكرا لقرائتكم خبر عن الهزيمة تحاصر الحوثي في جبهات الجوف والان نبدء بالتفاصيل

شهدت جبهات محافظة الجوف، منذ فجر أمس الخميس، معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، خسائر واسعة في الأرواح والعتاد.

واندلعت المعارك، في جبهات المصلوب، والعقبة، وحام، والجرعوب، ومجمع المتون، عقب محاولة عناصر حوثية التسلل باتجاه تلك المواقع، إلا أن قوات الجيش اليمني أحبطتها كلها، وحاصرت الهزيمة الميليشيات لتخسر عشرات القتلى والجرحى، فيما لاذ مَنْ نجا منهم بالفرار.

في غضون هذا، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة، تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبهة حام، ما أدى لتدمير عربة تابعة لها، ومصرع وإصابة جميع مَنْ كانوا على متنها، فيما قصفت مدفعية الجيش اليمني تجمعات الانقلابيين في حام والجرعوب.

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إلى ذلك، وفي سياق جرائم وانتهاكات الحوثي، استشهدت طفلة 14 عاما جراء انفجار عبوة ناسفة خلفتها الميليشيات المدعومة من إيران، في مديرية ميدي شمال غرب محافظة حجة.

ونقلت «سبأ» عن مدير شرطة مديرية ميدي المقدم حاتم الدوة قوله: إن الطفلة تهاني عبدالله جربحي، لقيت حتفها، إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الانقلابيين في المديرية، وأوضح أن تهاني كانت تجمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي ابن أبي طالب بعزلة «بني فائد» عندما انفجر بها اللغم.

وناشد مدير شرطة مديرية ميدي، الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي مسام، إلى سرعة النزول إلى المناطق المحررة وتطهيرها من مخلفات ميليشيات الحوثي حتى لا تتكرر المآسي يوما بعد آخر.