عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فلسطين: سنعلن سلسلة إجراءات في حال نشر صفقة القرن

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

حذرت الرئاسة الفلسطينية من أنها ستعلن سلسلة إجراءات للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، بما فيها مطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال.



وأوضحت، في بيان لها الخميس، أنها ستعلن هذه الإجراءات في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على نشر خطتها للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن".

تحذير الرئاسة الفلسطينية جاء بعد إعلان البيت الأبيض استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان: "سيرحب الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في 28 يناير 2020" أي يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف: "كما قبل عضو الكنيست بيني جانتس، رئيس(أزرق أبيض)، دعوة الرئيس للحضور إلى واشنطن".

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وتابع البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان قويان، وزيارة رئيس الوزراء فرصة لمناقشة مصالحنا الأمنية الإقليمية والوطنية المشتركة".

لكن الرئيس الأمريكي قال، في وقت لاحق، الخميس، إن "التقارير المتداولة عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط والتي لم يكشف عنها محض تكهنات".

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن دعوة نتنياهو وجانتس تأتي للبحث في صفقة القرن الأمريكية.

وفي هذا الصدد قال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "نؤكد مرة أخرى رفضنا القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي".

وأضاف "أبو ردينة": "وفي هذا الصدد، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال".

وتابع متحدث الرئاسة الفلسطينية: "ونحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية بتجاوز الخطوط الحمراء".