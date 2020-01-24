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أعلنت "وزارة الداخلية" عن بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بداية من يوم السبت القادم 25 يناير المقبل.
وأوضحت "الداخلية" خلال حفل عيد الشرطة، أن الماكينات الجديدة تتيح استخراج شهادات الميلاد منها مباشرة، فضلاً عن بعض الوثائق الأخرى وأنه تم تركيب الماكينات بالأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدنية والمطارات، وسيتم تعمميها.
وتعمل تلك الماكينات بنظام إلكتروني ومربوطة إلكترونيا بقاعدة بيانات بقطاع الأحوال المدنية،يطلب المواطن خدمة إن كانت شهادة ميلاد أو غيرها من الوثائق الإلكترونية، وتطلب الماكينية صلة القرابة بشهادة الميلاد المطلوبة , ويتم إدخال رقم القومي لطلب الخدمة للتأكد من
المعلومات التي يعطيها المواطن، ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب بعدها تقدم له الماكينة الخدمة المطلوبة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية: بدء تشغيل ماكينات الأحوال المدنية لاستخراج الوثائق في 25 يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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