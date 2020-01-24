الحرس الثوري الإيراني: جيش أميركا عجز في الدفاع عن عين الأسد فكيف يحمي المنطقة

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف أن "قدرات بلاده الصاروخية في الانتقام لدم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قد أعجزت حماة أميركا في المنطقة".
وأوضح شريف أن "دول المنطقة التي كانت تعوًّل الكثير على الدعم الأميركي، ذهبت آمالها أدراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي دمرت القاعدة الأميركية في عين الأسد".
ولفت الى أن "دول المنطقة قد وصلت إلى قناعة بأنه حينما تعجز أميركا في الدفاع عن قاعدتها العسكرية فكيف يمكنها الدفاع عن دول المنطقة".
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