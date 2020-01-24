الحرس الثوري الإيراني: جيش أميركا عجز في الدفاع عن عين الأسد فكيف يحمي المنطقة

أكد المتحدث باسم ​الحرس الثوري الإيراني​، العميد رمضان شريف أن "قدرات بلاده الصاروخية في الانتقام لدم قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، قد أعجزت حماة ​أميركا​ في المنطقة".

وأوضح شريف أن "دول المنطقة التي كانت تعوًّل الكثير على الدعم الأميركي، ذهبت آمالها أدراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الإيرانية التي دمرت ​القاعدة​ الأميركية في ​عين الأسد​".

ولفت الى أن "دول المنطقة قد وصلت إلى قناعة بأنه حينما تعجز أميركا في الدفاع عن قاعدتها العسكرية فكيف يمكنها الدفاع عن دول المنطقة".