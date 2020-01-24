الحوثيون يهددون السعودية بهجمات جديدة وتبعات خطيرة حال استمرار التصعيد شرق صنعاء

هدد الحوثيين بـ"شن هجمات جديدة على السعودية حال استمرار التصعيد العسكري شرق العاصمة اليمنية صنعاء".
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى المتمركز في صنعاء والتابع للحوثيين، مهدي المشاط، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث "الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الإنسانية بما يمكنها من القيام بعملها بالشكل المطلوب".
ولفت الى أن "إشكالات بالإمكان حلها بما لا يخالف القانون اليمني والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية باعتبارها مرجعيات لا يمكن تجاوزها".
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