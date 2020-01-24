أعلنت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة ضربت شمال ​الأرجنتين​ بالقرب من بلدة إيل هويو، مبينة أن الهزة التي وقعت على مسافة 16 كيلومترا غربي البلدة وكانت على عمق كبير للغاية يبلغ نحو 5604 كيلومترات تحت السطح وليس من المرجح أنها سببت أي أضرار.

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