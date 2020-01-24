ترامب:الكشف عن خطة السلام سيكون قبل زيارة نتانياهو إلى واشنطن الثلاثاء

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الكشف عن خطة ​السلام​ في ​الشرق الأوسط​ سيكون قبل زيارة رئس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى ​واشنطن​ الثلاثاء المقبل"، مشددا على أن "خطة ​البيت الأبيض​ للسلام هي خطة عظيمة".

ولفت ترامب الى أن "رد فعل الفلسطينيين على الخطة قد يكون سلبيا في البداية لكنها إيجابية بالنسبة لهم في واقع الأمر"، مبينا أن إدارته تحدثت "بإيجاز مع الفلسطينيين وستتحدث إليهم مجددا".

وكان البيت الأبيض أعلن أنّ نتانياهو سيزور الثلاثاء واشنطن بدعوة من ترامب الذي وجّه أيضاً دعوة مماثلة إلى ​بيني غانتس​، منافس نتانياهو في ​الانتخابات التشريعية​ المقرّرة في آذار، من دون تحديد موعد زيارة الأخير.