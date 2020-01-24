السلطات الأميركية تشتبه بإصابة ثانية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأميركية أنّها تجري فحوصات للتحقّق ممّا إذا كان أحد الأشخاص الذين وصلوا مؤخراً من مدينة ووهان الصينية مصاباً بفيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في هذه المدينة وبدأ يتفشى في عموم الصين وخارجها.
وأوضحت السلطات الصحية في مقاطعة برازوس في شرق ولاية تكساس أن الأطبّاء "استنتجوا بسرعة أنّ المريض لديه عوارض الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرة الى أن "المريض وضع في العزل حالياً في منزله بانتظار صدور نتائج الفحوصات المخبرية."
وإذا ثبتت إصابة هذا المريض بفيروس كورونا المستجد، تكون هذه ثاني حالة تسجّل في الولايات المتحدة.
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