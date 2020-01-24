أوساط للراي: حكومة دياب منزوعة الدسم السياسي وأشبه بمجلس اقتصادي اجتماعي

كشفت أوساط واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية عن أن "توجهات أولياء أمر حكومة حسان دياب تقضي بجعْلها منزوعة الدسم السياسي وأشبه بمجلس اقتصادي - اجتماعي، فالقرارات في شأن الملفات السياسية المهمة أو تلك الاستراتيجية ستُتخذ خارجها ومنوطة بالأطراف السياسية التي جاءت بها".
وأشارت إلى أن "ملفاتٍ مثل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل والعلاقة مع سوريا ومآل الوضع على المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا والموقف من النازحين وما شابَه، جميعُها ستكون خارج الحكومة ويَتقرر الموقف حيالها في الأطر القائمة بين "حزب الله" ورئيس الجمهورية ميشال عون".
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