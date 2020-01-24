أوساط للراي: حكومة دياب منزوعة الدسم السياسي وأشبه بمجلس اقتصادي اجتماعي

كشفت أوساط واسعة الاطلاع عبر صحيفة "الراي" الكويتية عن أن "توجهات أولياء أمر ​حكومة حسان دياب​ تقضي بجعْلها منزوعة الدسم السياسي وأشبه بمجلس اقتصادي - اجتماعي، فالقرارات في شأن الملفات السياسية المهمة أو تلك الاستراتيجية ستُتخذ خارجها ومنوطة بالأطراف السياسية التي جاءت بها".

وأشارت إلى أن "ملفاتٍ مثل التفاوض على ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​اسرائيل​ والعلاقة مع ​سوريا​ ومآل الوضع على المعابر الحدودية بين ​لبنان وسوريا​ والموقف من ​النازحين​ وما شابَه، جميعُها ستكون خارج ​الحكومة​ ويَتقرر الموقف حيالها في الأطر القائمة بين "​حزب الله​" و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".