شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف تفاقم أزمات تركيا وتزايد البطالة والحكومة تخفى الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أردوغان توبراك، أن هيئة الإحصاء تتعمد عدم إدراج الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن فرصة عمل ضمن جيش العاطلين لتقديم رقم العاطلين عن العمل منخفضًا.

النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول أردوغان توبراك زعم أن العدد الفعلى للعاطلين عن العمل يتجاوز ملايين 6 عاطل عن العمل وليس 4 مليون و396 ألف مثلما توضح إحصاءات الهيئة، وأن نسبة البطالة الفعلية بلغت 20.9 في المئة وليس 13.4 في المئة.

واستعرض توبراك تقريرا أعده حزب الشعب الجمهوري، نشرته صحيفة الزمان التركية ،وقال إن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل يبلغ 6 ملايين و571 ألف شخص وأن نسبة البطالة الفعلية بلغت 20.9 %، وذلك بإضافة النساء الذين يتم تصنيفهم من قبل الهيئة “ربات منزل”.

وذكر التقرير أن بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى أن عدد النساء الذين تحولن إلى “ربات بيوت” كان 11 مليونا و404 ألف شخص في سبتمبر، وأن هذا الرقم ارتفع إلى 11 مليونا و549 ألف شخص في أكتوبر ، مفيدا أنه خلال شهر أزيحت 145 ألف سيدة من إجمالى رقم البطالة وتم ضمهن إلى فئة “ربات منزل.

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وخلال عام واحد ارتفع هذا الرقم بنحو 632 ألف شخص، وما كانت نسبة البطالة لتتراجع بنحو 0.4 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر إن لم يتم ضمّ 145 ألف سيدة إلى فئة “ربات منزل” واعتبار أنهن تخلين عن البحث عن العمل ضمن القوة العاملة.

وأضاف تقرير المعارضة أنه كانت هيئة الإحصاء تصنف المستعدين للعمل والباحثين عنه لكن يعجزون عن إيجاد فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر ضمن العاطلين، غير أنها خفضت هذه الفترة الزمنية إلى أربعة أسابيع، أي أن الممتنعين عن البحث عن فرصة عمل خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، لن يتم إدراجهم ضمن العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو أحد الطرق التي تسعى هيئة الإحصاء من خلالها لإظهار انخفاض أعداد العاطلين عن العمل.

وأكد التقرير أن العدد الفعلى للعاطلين عن العمل يبلغ 6 ملايين و571 ألف شخص، وأن نسبة البطالة الفعلية بلغت 20.9%، وذلك بإضافة عدد العاطلين الذين لا يبحثون عن عمل لعدد العاطلين الذين يبحثون عن عمل.

يذكر أن رئيس حزب المستقبل فى تركيا أحمد داود أوغلو، قال هذا الأسبوع إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتلاعب بالأرقام للتستر على الأزمة الاقتصادية، وتفرض ضرائب مؤقتة، لعلاج العجز.