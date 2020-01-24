شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يقترح تحويل ولاية "قرى شباب الخريحين" إلى "التنمية المحلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن تحويل ولاية قرى شباب الخريجين ببورسعيد من ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى وزارة التنمية المحلية.

وكان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة، بشأن المغالاة فى تثمين الأرض التى اشتراها المزارعون من مشروع شباب الخريجين، مطالباً بإعادة تثمين الأرض بشكل يناسب الطبقة الاجتماعية لهم.

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وأضاف "وهدان"، فى تصريح له حينئذ، أن هذه المشكلة يعانى منها المزارعون من المناطق الأكثر فقراً فى أكثر من 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بعد شرائهم الأراضى من مشروع شباب الخريجين، لأكثر من مرة.

وأوضح وكيل البرلمان: "اشتروا الأرض من الشباب، ثم دفعوا الأقساط بديلاً عنهم، ثم تقول الدولة الآن إن هذه الأراضى كانت حق انتفاع للشباب، وتطلب منهم مبالغ طائلة لتمليك الأرض، وهم ليسوا مستثمرين ولكنهم مزارعون من الطبقات الأكثر فقراً".