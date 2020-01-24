شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب تركى معارض: نظام أردوغان أضاع الاستثمار والآن يبيع كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميرال أكشنار- رئيسة حزب الخير التركي المعارض، إن تركيا ليست دولة يمكنها أن تحقق الأمن من خلال سلطات تنفيذ القانون، وذلك بسبب السياسات التي ينتهجها أردوغان في قمع وانتهاك حقوق المواطنين في تركيا.

وأضافت رئيسة حزب الخير المعارض فى فيديو بثه موقع تركيا الآن: "أقولها دائمًا: أساس الاقتصاد هو الأمن، وأن الدولة التى بها ديمقراطية وسيادة القانون، تُعد ميناءً آمنًا من أجل رأس المال، والاستثمار يبحث عن ميناء آمن، فإذا دمرتم الديمقراطية والقانون فى دولة ما، إذن ستخرجون الدولة من كونها جاذبة للاستثمارات ، عندما تفعلون ذلك، ماذا سيحدث؟ سيحدث ما يحدث اليوم".

وتابعت قائلة :"ستحاولون النهوض مجددًا من خلال بيع كل شيء ،وستحاولون إدارة العجلة مجددًا من خلال بيعكم أراضينا التى تُقدر بالملايين، ومؤسساتنا الاستراتيجية، لأصدقائكم المدللين الأثرياء، تركيا لا تستحق هذا، وأمتنا لا تستحق هذا".