بعد غلق باب الترشح.. 25 متنافسًا في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أغلقت اللجنة المشرفة علي الانتخابات في نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، مساء اليوم الخميس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بإعلان تقدم 25 مرشحًا.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط، إن الانتخابات تجري يوم 28 فبراير المقبل، بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شُعب النقابة الهندسية الـ7: "مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات".

وأوضح نقيب المهندسين بأسيوط، إن الأماكن الخالية لمجالس الشُعب تضم "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، ولمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة.

وأشار المهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إلى أن المقاعد الخالية التي تم الترشح عليها تضم 3 مقاعد بشعبة الهندسة المدنية ومقعدين بشعبة الهندسة الميكانيكية ومقعدًا واحدًا لشعبة الكهرباء وآخر لشعب تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج، طبقا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.