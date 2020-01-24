"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف غموض إطلاق ملثمين النار على شخصين في قفط

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبد الرحمن القرشي:

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من جهودها لضبط المتهمين بإطلاق نار اليوم الخميس، على شخصين في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوبي المحافظة.

كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قفط، يفيد إصابة "بيشوي ملاك أمين، 35 عامًا، مقيم في قرية القلعة، مركز قفط بإصابات في القدم اليسرى، ونقله إلى مستشفى قنا العام، وإصابة، وليد عياد حلمي، 38 عامًا، من قرية العويضات، بطلق ناري في كف اليد، ونقله إلى عيادة خاصة.

وكشفت التحريات الأولية أن ملثمين أطلقوا النار على المصابين أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص في قرية البراهمة التابعة لمركز قفط، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة "بيشوي" وراكب بجواره "وليد"، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

