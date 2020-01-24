ضبط 75 ألف قطعة أسنان صناعية داخل مصنع أدوات منزلية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، كمية من المنتجات البلاستيكية المصنعة من مواد محظور استخدامها لخطورتها على صحة الإنسان، داخل مصنع للأدوات المنزلية بدون ترخيص بمنطقة برج العرب غربي المحافظة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت اليوم الخميس، حملة لضبط المصانع غير المرخصة، أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه، وتبين أنه يدار بدون استيفاء شروط ومستندات التشغيل من الجهات المعنية.

وأضاف "سعد الله"، في تصريح صحفي، الخميس، أنه عُثر داخل المصنع على كمية من الأسنان البلاستيكية المصنعة بدون تصريح من الجهات الطبية، معبأة داخل 7 أجولة بإجمالي 75 ألف و600 قطعة أسنان.

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وأشار إلى أن المضبوطات تضمنت أيضًا 26 جوال يحوي موادًا للتصنع كأدوات كهربائية وصحية بإجمالي وزن 650 كيلو جرام، بالإضافة إلى 18 جوال يحتوي على خام اليوريا المستخدم في تصنيع الأدوات المنزلية مجهولة المصدر ومحظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة بلغ إجمالي وزنها 450 كيلو جرام.

من جانبه قال المهندس محمود القلش، مدير مركز الإعلام بمديرية تموين الإسكندرية، إنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح "القلش" أن بعض المصانع تسيء استخدام خامات من البلاستيك مجهول المصدر في تصنيع منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، لافتا إلى أن أجهزة التموين تحيل الأمر إلى الجهات المختصة للتأكد من الخامات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.