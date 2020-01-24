السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت وحدات الدفاع المدنى في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود داخل مزرعة نخيل بمنطقة عين الشيخ فى مدينة الخارجة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وتلقى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى مخلفات نخيل بإحدى المزارع خلف مدرسة بمنطقة عين الشيخ التابعة لمدينة الخارجة.

ودفعت وحدات الإطفاء بـ5 سيارات إلى موقع الحريق، وجرى فرض طوق آمن بين المنطقة المشتعلة، على مساحة حوالى فدان من أشجار نخيل، وإخلاء المنطقة من المارة والسيارات لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء التى استمرت على مدار 3 ساعات.