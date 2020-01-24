فيديو ..الجيش السوري يقصف مواقع المسلحين في معرة النعمان

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس فيديو يظهر قصف الجيش السوري لمواقع في معرة النعمان في ريف إدلب، وذلك ردا على هجمات المسلحين
يذكر أن المسلحين تمكنوا في وقتسابق من اختراق نقاط تمركز الجيش السوري، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، وتمكن الجيش السوري من امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من التقدم أكثر.
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