الإعلام اليمني.. ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف فى نهم

نفى وزير الإعلام معمر الاريانى صحة ما روجت له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطنى فى جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وقال وزير الإعلام اليمنى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ إن مثل هذه الأكاذيب تمثل سقوطا جديدا يمس بمهنية هذه القنوات والقائمين عليها وحيادتهم فى تغطية الاحداث فى اليمن وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط. جديدا يمس بمهنية هذه القنوات والقائمين عليها وحيادتهم فى تغطية الاحداث فى اليمن وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط. وأعرب وزير الإعلام اليمنى عن استغرابه من تزامن هذه الشائعات والأكاذيب مع تصعيد مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية فى جبهة نهم، بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطنى وعموم اليمنيين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فى المملكة العربية العسكرية فى جبهة نهم، بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطنى وعموم اليمنيين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية

وعبر الاريانى عن أسفه لانجرار بعض من المواقع الإخبارية والإعلاميين والنشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى خلف هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة..داعيا الجميع إلى عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الدعايات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة

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