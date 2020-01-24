وزير الخارجية يلتقي رئيس دافوس ووزير تجارة هونج كونج

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.
وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.
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