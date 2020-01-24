الربيعة يستعرض المساعدات السعودية أمام منسقة الأمم المتحدة

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض، أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة السفيرة ناتالي فوستيه.

واستعرض الربيعة جهود المملكة في نشر العمل الإنساني وتعزيزه، والخطوات الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك خصوصا ما يتعلق بسبل دعم العمل الإنساني في مختلف دول العالم.

ونوهت فوستيه بعلاقات التعاون الإيجابي والتنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة المنكوبين في العالم، مشيدةً بالدور الإنساني للمملكة الذي شهد به العالم أجمع.

سلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، أمس، 258 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً في العاصمة بيروت.

كما وزع أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية «هتيان بالا» بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

ووزع المركز كذلك 2000 حقيبة شتوية في مديرية «شترال» بإقليم «خيبر بختون خوا» في باكستان، استفاد منها 10000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.

معونات

258

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سلة غذائية للأسر اللبنانية

500

حقيبة شتوية لإقليم كشمير

2500

مستفيد

2000

حقيبة شتوية في باكستان

10

آلاف مستفيد