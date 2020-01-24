الربيعة يستعرض المساعدات السعودية أمام منسقة الأمم المتحدة

واستعرض الربيعة جهود المملكة في نشر العمل الإنساني وتعزيزه، والخطوات الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك خصوصا ما يتعلق بسبل دعم العمل الإنساني في مختلف دول العالم.
ونوهت فوستيه بعلاقات التعاون الإيجابي والتنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة المنكوبين في العالم، مشيدةً بالدور الإنساني للمملكة الذي شهد به العالم أجمع.
سلال غذائية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، أمس، 258 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً في العاصمة بيروت.
كما وزع أمس 500 حقيبة شتوية في مديرية «هتيان بالا» بإقليم كشمير في باكستان، استفاد منها 2500 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
ووزع المركز كذلك 2000 حقيبة شتوية في مديرية «شترال» بإقليم «خيبر بختون خوا» في باكستان، استفاد منها 10000 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.
معونات
258
سلة غذائية للأسر اللبنانية
500
حقيبة شتوية لإقليم كشمير
2500
مستفيد
2000
حقيبة شتوية في باكستان
10
آلاف مستفيد
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