51 % من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترمب

مع بدء محاكمة عزل مجلس الشيوخ، يقول عدد أكبر قليلا من الأمريكيين إنه يجب إقالة دونالد ترمب من منصبه أكثر من القول إنه يجب أن يبقى في منصبه، مع تقسيم وجهات النظر هذه بشكل صارم على أسس حزبية، ونقل موقع منظمة «people-press» عن مركز بيو للأبحاث «pewresearch»، أن حوالي نصف البالغين الأمريكيين «51%» يقولون إن نتيجة محاكمة مجلس الشيوخ يجب أن تنتهي بإقالة ترمب من منصبه، بينما يرى 46% أن النتيجة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب في منصبه، وفقا للمسح الجديد الذي أجري في الفترة من 6 إلى 19 يناير بين 12638 من البالغين الأمريكيين في لوحة مركز بيو لأبحاث أمريكا. وترى نسبة ساحقة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية «86%» أن المحاكمة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب في منصبه، في حين أن الحصة نفسها تقريبا من الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية «85%» يعتقدون أنه ينبغي إقالة ترمب.

القوة العسكرية

46 % يرون أن النتيجة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب في منصبه

86 % من الجمهوريين يرون أن المحاكمة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب

85 % من الديمقراطيين يعتقدون أنه ينبغي إقالة ترمب بعد المحاكمة

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آراء قطاعات نوعية حول المحاكمة

85 % من الأمريكيين السود يجب إقالة ترمب

66 % من الإسبان يجب أن تؤدي المحاكمة إلى العزل

58 % من الأمريكيين البيض يجب ألا يقال ترمب