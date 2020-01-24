51 % من الأمريكيين يؤيدون إقالة ترمب

القوة العسكرية
46 % يرون أن النتيجة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب في منصبه
86 % من الجمهوريين يرون أن المحاكمة يجب أن تؤدي إلى بقاء ترمب
85 % من الديمقراطيين يعتقدون أنه ينبغي إقالة ترمب بعد المحاكمة
آراء قطاعات نوعية حول المحاكمة
85 % من الأمريكيين السود يجب إقالة ترمب
66 % من الإسبان يجب أن تؤدي المحاكمة إلى العزل
58 % من الأمريكيين البيض يجب ألا يقال ترمب
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