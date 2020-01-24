«المهرة» تكرم قوات التحالف نظير دعمها الأمن والاستقرار والتنمية

عدن (الاتحاد) أثنت السلطات المحلية في محافظة المهرة على الجهود المبذولة من قبل قيادة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار ودعم برامج التنمية في المحافظة.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ المهرة الشيخ راجع سعيد باكريت درعا تكريمية لقائد قوات التحالف العربي في المحافظة العميد ركن أحمد بن تركي العصلاني.

وثمن المحافظ باكريت طبيعة الجهد التي تقوم به قوات التحالف العربي في دعم السلطة المحلية في خطط ترسيخ الأمن والاستقرار وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، موضحا أن دول التحالف العربي سند حقيقي في تطبيع الأوضاع بمختلف المجالات والنواحي الحياتية.

وعبر المحافظ باكريت عن شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي قدموه في مختلف المجالات واستمرار ذلك الدعم في توفير سبل الحياة لأبناء المهرة.

وأكد باكريت أن وجود قوات التحالف أسهم كثيراً في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وإسناد السلطة المحلية في تنفيذ برامجها وعملها خصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها العميد العصلاني خلال فترة عمله.

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