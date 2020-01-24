السودان: تأجيل قرار تمديد الطوارئ.. وحملات لجمع السلاح بدارفور والجزيرة

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

ارجأ مجلس السيادة السوداني أمس البت في قرار تمديد حالة الطوارئ الجارية بالسودان، لإجراء المزيد من التشاور حولها. وكان المجلس قد أعلن تمديد الطوارئ في جميع مناطق السودان لمدة 3 أشهر انتهت في 11 من الشهر الحالي.

يأتي ذلك في وقت تم الإعلان فيه عن إجراءات لجمع السلاح في ولايتي شرق دارفور والجزيرة، حيث أعلن والي شرق دارفور المكلف اللواء المزمل أبوبكر أمس عن إطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص بالولاية، ودعا الوالي جميع السودانيين إلى تسليم كل الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم طواعية في المرحلة الأولى التي تستغرق 15 يوماً إلى مراكز الشرطة والحاميات العسكرية في الولاية. وتوعد المزمل بإجراءات قانونية ضد المخالفين.

وفي الوقت ذاته أصدر والي ولاية الجزيرة بوسط السودان اللواء محمد صبير قراراً بتشكيل لجنة لجمع السلاح بولاية الجزيرة، وتتكون اللجنة من قيادات عسكرية وأمنية وشرطية وقانونية، وتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرار جمع السلاح.

يأتي ذلك في وقت من المقرر أن يصل جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني إلى جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم.

وقالت مصادر بالحزب الاتحادي لـ«الاتحاد» أن زيارة الميرغني لجوبا زيارة مهمة، سيلتقي خلالها نائب رئيس الحزب الاتحادي بقيادة دولة جنوب السودان، وقيادات الحركة المسلحة السودانية التي تتفاوض مع الحكومة السودانية، وذلك للتأكيد على موقف الحزب الراسخ تجاه ضرورة العمل من أجل دفع عملية السلام للحفاظ على وحدة السودان واستقراره من ناحية، وللتأكيد من ناحية أخرى على العلاقة الأخوية الاستراتيجية مع الأشقاء في جنوب السودان.

وفي هذه الأثناء، اتخذت السلطات السودانية عدداً من الإجراءات أمس، لمعالجة مشكلة أزمة الخبز والدقيق في السودان، وذلك بعد تعهد وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني بحل المشكلة خلال أسبوعين، واختفاء طوابير الخبز نهائياً من الخرطوم.

كما قامت لجان المقاومة في أحياء الخرطوم بعمل ورديات من أفرادها لحراسة الأفران والمخابز. وقال ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك إن الثورة السودانية لن تهزمها صفوف الخبز، وأنه سيتم حل المشكلة.

في غضون ذلك طالب ناشطون وسياسيون الحكومة بالبحث عن حلول اقتصادية للازمات المتفاقمة، وطالب بعضهم برفع الدعم عن السلع الأساسية التي يتم تهريبها لعدد من دول الجوار. وطالب الناشط السوداني الغالي بوش برفع الدعم عن السلع، وأن يذهب الدعم مباشرة إلى موظفي وعمال القطاع العام، وأضاف أنه يمكن عبر وفورات الدعم إقامة مشاريع إنتاجية، مؤكداً أن الرقابة لن تنجح في وقف تسريب السلع الاستهلاكية والوقود من السودان إلى عدد من دول جواره.

كما دعا مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة، الحكومة السودانية إلى رفع الدعم وتحرير السلع الأساسية مقابل مجانية التعليم والصحة واستقلال البنك المركزي. وأضاف أن الميزانية قائمة على هبات من دول، واستمرار الدعم في الميزانية مستحيل، وقد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.