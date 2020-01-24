عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

عواصم (رويترز) فرضت الولايات المتحدة أمس، عقوبات جديدة متعلقة بإيران استهدفت شخصين، وست شركات، منها أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية. ونشرت العقوبات الجديدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.

إلى ذلك، حظرت الولايات المتحدة دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار، اعتباراً من أمس، وذلك في ظل المواجهة الحالية بينها وبين إيران في الشرق الأوسط.

وعزت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية التغيير إلى إنهاء معاهدة صداقة في أكتوبر 2018 مع إيران.

تسمح تأشيرات «إي-1 وإي-2»، التي تُمنح لغير المهاجرين، لمواطني دول أخرى بدخول الولايات المتحدة من أجل التجارة الدولية أو استثمار قدر كبير من المال. وقالت الدائرة إن الإيرانيين لم يعودوا مؤهلين للحصول على هذه التأشيرات. وأضافت أنه يتعين على الموجودين بالفعل في البلاد بهذه التأشيرات المغادرة فور انقضاء مدة الإقامة المصرح لهم بها.

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