روسيا: «آفاق جيدة» أمام اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا

موسكو (وكالات) أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس، وجود «آفاق جيدة» أمام عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا لإنجاز مهامها.

وأضاف شويجو خلال اجتماع عقده بموسكو مع مبعوث الأمم إلى سوريا جير بيدرسون أن «اللجنة الدستورية تملك آفاقاً جيدة لإنجاز مهامها في ظل تكاتف جهود روسيا ومنظمة الأمم المتحدة». وأعرب كذلك عن ارتياحه لمجرى التطورات في سوريا، مشيرا إلى «أن عملية التصدي للإرهابيين هناك انتهت عملياً فيما تبقى بعض بؤر التوتر»، لافتاً إلى مواصلة عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

ودعا شويجو إلى معالجة المسائل المتعلقة «بوجود قوات عسكرية أجنبية بشكل غير شرعي في الأراضي السورية».

ومن جانبه، وصف بيدرسون التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول سوريا بأنه «ناجح» قائلاً: «من دون مساعدة روسيا لم يكن بالإمكان التوصل إلى حلول للعديد من القضايا».

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