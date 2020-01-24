المسماري لـ«الاتحاد»: تركيا تواصل نقل الإرهابيين والأسلحة لـ«الوفاق»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قرار القيادة العامة بتفعيل منطقة الحظر الجوي فوق العاصمة طرابلس يرجع لعدة أسباب أبرزها استخدام النظام التركي لمطار معيتيقة الدولي في نقل آلاف الإرهابيين عبر رحلات مدنية.

وأشار المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن النظام التركي ينقل أسلحة وعتاد عسكري وأنظمة دفاع جوي وخبراء وقادة عسكريين أتراك عبر مطار معيتيقة في طرابلس، متهما حكومة الوفاق باستخدام الطائرات المدنية في نقل الإرهابيين والأسلحة لإيهام المجتمع الدولي بأن الرحلات تنقل ركاباً مدنيين.

وأوضح أن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق استفادت كثيراً من وقف إطلاق النار في طرابلس، مشيراً إلى أن الحظر الجوي سيمتد إلى مدن أخرى في حال وجود دواعي لاتخاذ ذلك القرار.

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة إلى متابعة عمليات نقل السجناء من قبل حكومة الوفاق في أماكن القتال وهو ما تحرمه اتفاقية جنيف، مؤكداً أن احتجاز سجناء في قاعدة معيتيقة الجوية خطأ لأن القاعدة العسكرية هدف للقوات المسلحة وهي مناطق خطر.

بدوره ربط مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، بين استمرار وقف إطلاق النار وإرسال أنقرة لمن وصفتهم بالمستشارين العسكريين إلى لبيبا. وتعليقاً على تصريحات الوزير التركي، أكد المسماري أن تصريحات أوغلو تأتي في ظل ضغط شعبي وعربي ما دفع الأتراك للتراجع، مشدداً على أن النظام التركي ينتظر نجاح المرتزقة السوريين في إيجاد مناطق نفوذ لهم داخل طرابلس للدفع بعناصر الجيش التركي وهو مالم يتحقق حتى الساعة.

وحول إمكانية انهيار الهدنة في طرابلس، أشار إلى اندلاع اشتباكات متقطعة من حين لآخر في العاصمة، مؤكداً اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة مشروع الهضبة، لافتاً إلى أن مناطق صلاح الدين وعين زارة شهدت اشتباكات مسلحة بعد استخدام الميليشيات لقذائف هاون واستهداف منازل المواطنين بالدبابات في منطقة عين زارة.

بدورها أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية إرسال حاملة الطائرات شارل ديجول في مهمة رسمية مكلفة بها في البحر المتوسط، ضمن عمليات الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار في المنطقة. وبحسب وسائل إعلامية فرنسية، فإن مهمة حاملة الطائرة تقتصر على تأمين الحدود الجنوبية لأوروبا ومراقبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين بالإضافة لمنع تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا خاصة المنطقة الغربية.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني، أن وجود الحاملة شارل ديجول في البحر المتوسط، سيساهم في الحد من انتهاك القرارات الأممية، مشيراً إلى قدرة دول الاتحاد الأوروبى على لعب دور أكبر وخاصة فرنسا التي تعد من دول حوض المتوسط وأكبر قوة عسكرية مطلة عليه.

وأشار العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن المحافظة على البحر المتوسط بمنع تهريب السلاح والمرتزقة والبشر أمر تحرص عليه الدول الأوروبية، مؤكداً أن ذلك يلجم تركيا ويمنعها من العربدة وتهديد الأمن والسلم واغتصاب ثروة النفط والغاز في شرق المتوسط.

وعن الهدنة في طرابلس، أشار عضو مجلس النواب الليبي إلى اختراق الهدنة بعد ساعات من الإعلان عنها، مؤكداً أن إسقاط الطائرة التركية في العاصمة أول أمس الأربعاء دليل على هشاشة قرار وقف إطلاق النار وانهياره في أي لحظة.